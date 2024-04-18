تيار الحكمة: زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن ناجحة بكل المقاييس

2024-04-18 14:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - نور الزيدي

أكد تيار الحكمة الوطني، اليوم الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، ناجحة بكل المقاييس، فيما أشار إلى أن الموقف السياسي الموحد أدى إلى نجاح الزيارة.

وقال عضو التيار، أحمد العيساوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "لأول مرة تكون لرئيس وزراء عراقي هذه الحظوة والاستقبال في أمريكا، واستمرار الزيارة الطويلة يدل على أن الطرف الثاني لديه مقبولية جداً كبيرة في الولايات المتحدة"، مبيناً أن "الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس".

وذكر ان "الزيارة ركزت على الجانب الاقتصادي والتجاري، وهذا ما أدى إلى نجاح هذه الزيارة"، لافتا الى ان "هناك اتفاقيات أبرمت أيضاً فلهذا السبب نقيم هذا النجاح على أنه أول زيارة لرئيس وزراء إلى واشنطن تكون ناجحة 100%".

ولفت إلى أن "توحيد الموقف السياسي في العراق أدى إلى أن تكون هناك مقبولية جداً كبيرة في واشنطن".