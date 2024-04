اذاعة الناصرية: عضو في مجلس ذي قار يكشف عن موعد التصويت لاختيار مسؤولي الوحدات الادارية شاغرة المنصب

2024-04-18 14:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قال عضو مجلس محافظة ذي قار الدكتور احمد غني الخفاجي أن اللجنة الخاصة المشكلة من قبل مجلس محافظة ذي قار لمقابلة مرشحي المناصب الإدارية الشاغرة ستكمل مهامها اليوم الخميس 18 نيسان و ترفع توصياتها إلى المجلس. وذكر الخفاجي في تصريح خاص لإذاعة الناصرية أن اللجنة المشكلة استقبلت...

