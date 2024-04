2024-04-18 14:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اجرى وزير النقل رزاق محيبس السعداوي برفقة محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي جولة تفقدية داخل مطار الناصرية الدولي الذي يتم العمل به من قبل الشركة الصينية.انتهى.

