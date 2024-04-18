القوى السنية تتحرك صوب كرسي رئيس البرلمان: جاهزون ولا يمكننا السكوت أكثر- عاجل

2024-04-18 14:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

كشفت النائب عن تحالف "العزم" نهال الشمري، اليوم الخميس (18نيسان 2024)، عن حراك برلماني من قبل نواب المكون السني يهدف للإسراع بانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، مشيرة الى ان القوى السنية لا يمكنها السكوت اكثر فأما المقاطعة او سرعة الحسم .

وقالت الشمري، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك حراكا برلمانيا لعدد من النواب السنة من كتل مختلفة، وهذا الحراك سيكون اما بمقاطعة جلسات البرلمان او اسراع القوى السياسية في حسم انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد".

وبينت ان "هذا الحراك يقوده عدد من نواب تحالف العزم وتحالف السيادة، وهي وسيلة ضغط للإسراع بحسم هذا الملف فلا يمكن السكوت اكثر على التأخير بحسم هذا الملف"، مؤكدة ان "النواب جاهزون للتصويت وهم بانتظار اتفاق قادة الكتل السياسية على تحديد موعد جلسة الانتخاب".

وسبق أن ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن بالجولة الاولى لانتخاب رئيس مجلس النواب والتي افرزت حصول مرشح تقدم شعلان الكريم ومنافسه سالم العيساوي على اعلى الاصوات.

وبينما اعتبرت المحكمة الاتحادية ان جلسة الجولة الاولى شرعية، فهذا يعني ان البرلمان مطالب بالذهاب للجولة الثانية بين الكريم والعيساوي للتصويت ومن يفوز سيكون هو رئيسا للبرلمان، الا ان حزب تقدم يرفض الذهاب لجولة ثانية، مع المؤشرات البرلمانية التي ترفض التصويت للكريم، مايعني ان الذهاب لجولة ثانية سيحسم المنصب للعيساوي، وهو مايرفضه حزب تقدم.



