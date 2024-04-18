وزير: حل مشكلة رواتب كوردستان بداية لمعالجة الخلافات الأخرى بين أربيل وبغداد

2024-04-18 14:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عد وزير الأوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان بيشتوان صادق، يوم الخميس، حل مشكلة الرواتب العاملين في القطاع العام بداية لمعالجة الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وقال صادق خلال ندوة نقاشية حول الوضع في العراق والشرق الأوسط؛ إن موقف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من حل قضية رواتب الموظفين في إقليم كوردستان محل احترام وتقدير عال، وهو بداية لحل القضايا الخلافية الأخرى.

وعن الانتخابات البرلمانية في اقليم كوردستان المزمع اجراؤها في شهر حزيران المقبل، قال صادق وهو مسؤول المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في اربيل: إن 90 بالمئة من الأحزاب التي قدمت أسماءها إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعتقد أن الانتخابات البرلمانية في الإقليم لا يمكن إجراؤها بدون الحزب الديمقراطي.