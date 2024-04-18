أبرزها استثمار الطاقة الشمسية .. مساع لتعزيز العلاقات التجارية بين كوردستان وأرمينيا

2024-04-18 14:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد القنصل الارميني في إقليم كوردستان اندرانيك هانتيل، يوم الخميس، سعي بلاده لتعزيز العلاقات التجارية مع إقليم كوردستان بمجالات عدّة أبرزها مشاريع استثمار الطاقة الشمسية.

وقال القنصل الارميني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "تجربة عام 2022 و 2023 والخاصة بدعوة تجار من إقليم كوردستان إلى أرمينيا ساهمت في تعزيز الحركة التجارية بين الجانبين إلى حد كبير".

وأضاف، "نحن الآن نسعى لتعزيز العلاقات التجارية من خلال زياراتنا المتبادلة وخصوصا في مشاريع استثمار الطاقة الشمسية كون أرمينيا لها تجارب ناجحة في هذا المجال".

وبدوره أكد رئيس اتحاد المصدرين والمستوردين في إقليم كوردستان شيخ مصطفى عبد الرحمن في ذات المؤتمر، أن "العلاقة التجارية بين كوردستان وارمينيا من العلاقات الجيدة ونحن نتطلع لتوسيع الافق التجارية بين الجانبين كون المنتجات الأرمنية من المنتجات الجيدة من حيث النوعية والسعر".

وأضاف، "الآن باستطاعة اي تاجر يرغب بالاستراد او التصدير لأرمينيا الحصول على الفيزا من القنصلية الارمينية في أربيل، ومن الممكن الحصول على تسهيلات مباشرة من القنصلية في كوردستان".

وأكد عبد الرحمن ان "القنصلية الارمينية دعت مجموعة من التجار لحضور عدد من المعارض التجارية في أرمينيا وهذا بدوره سيسهم ويعزز العلاقة التجارية بين الجانبين".