سلطة الطيران تعفي مدير مطار النجف علي الساعدي من منصبه

2024-04-18 14:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، بإصدار سلطة الطيران المدني قرارا يتضمن اعفاء مدير مطار النجف الدولي علي الساعدي من منصبه.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "سلطة الطيران المدني قررت اعفاء مدير مطار النجف علي الساعدي من منصبه على خلفية قرار مجلس المحافظة بتنحيته".

وأضاف المصدر، ان "القرار تضمن أيضا تولي مدير الملاحة الإدارة مؤقتا، فيما يتولى حسين مهنا منصب معاون المدير"، لافتا الى ان "القرار جاء بعد انتهاء لجنة كانت قد تشكلت سابقاّ لدراسة وضع المطار".

وكان مصدر امني، افاد امس الاربعاء، بوقوع مناوشات وتدافع بالأيدي داخل مطار النجف بين المدير السابق والحالي للمطار، فيما أشار الى عزم رئيس وأعضاء مجلس المحافظة على عقد جلسة طارئة داخل المطار لمناقشة تداعيات الازمة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "محافظة النجف شهدت توترا امنيا واشتباكات وتدافع بالأيدي داخل مطار المحافظة".

وأضاف ان "المناوشات كانت بين بين مدير المطار السابق من جهة والمدير الجديد وأعضاء من مجلس المحافظة من جهة أخرى".

فيما أشار الى ان "رئيس مجلس محافظة النجف وأعضاء المجلس توجهوا الى مطار النجف لعقد جلسة طارئة داخل المطار"، مؤكدا ان "الاجراء جاء بسبب رفض المدير المقال تسليم المطار".

يشار الى ان مجلس محافظة النجف، صوت اول امس الثلاثاء، على إعفاء مدير مطار المحافظة واختيار حسن المهنا بديلا عنه بشكل مؤقت لمدة 6 اشهر.

وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المجلس صوت بالإجماع على اختيار حسين المهنا مديرآ لمطار النجف الدولي مؤقتآ لمدة ستة اشهر ويتمتع بكافة الصلاحيات المالية و الإدارية، فيما قرر إعفاء المدير الحالي لعدم قانونية تكليفه بإدارة المطار بناءا على توصيات اللجنة المشكلة من قبل المجلس".

وأضاف، أن "المطار يرتبط إداريا بالمحافظ و يخضع لإشراف مجلس المحافظة، ويقدم المدير خطة تطوير و رؤية مستقبلية لتطوير المطار و تقديم موازنة سنوية للمطار لإقرارها من قبل المجلس".



