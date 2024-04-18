2024-04-18 14:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الديوانية

وجه محافظ الديوانية عباس الزاملي، بتزويد ديوان المحافظة بارقام ومساحات قطع الاراضي التي من الممكن استملاكها لغرض افرازها وتوزيعها كقطع أراضي سكنية للشرائح المستحقة.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب المحافظ بتاريخ الخامس عشر من شهر نيسان الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، وجه الوحدات الادارية في المحافظة كافة بتزويد ديوان المحافظة بارقام ومساحات قطع الاراضي التي من الممكن استملاكها لغرض افرازها وتوزيعها كقطع أراضي سكنية للشرائح المختلفة المستحقة".

أدناه نص الوثيقة:



















