اخبار العراق الان

الرئيسيةشفق نيوزاخبار العراق الاقتصادية › العراق يفتح باب التنافس أمام الشركات النفطية العالمية على عقود الرقع الاستكشافية والحقول

العراق يفتح باب التنافس أمام الشركات النفطية العالمية على عقود الرقع الاستكشافية والحقول

العراق يفتح باب التنافس أمام الشركات النفطية العالمية على عقود الرقع الاستكشافية والحقول
العراق يفتح باب التنافس أمام الشركات النفطية العالمية على عقود الرقع الاستكشافية والحقول
2024-04-18 15:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم وزارة النفط، يوم الأربعاء، عن تحديد تاريخ 27 نيسان الجاري موعداً لفعالية التنافس تسلم وفتح العروض التنافسية لشركات النفط العالمية على عقود الرقع الاستكشافية والحقول ( النفطية و الغازية) لجولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة إلى جانب إعلان الشركات الفائرة.

وقال المتحدث بإسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان اليوم، ان الجولة الخامسة "التكميلية " والسادسة تضم (30 ) مشروعاً واعداً ، وبواقع 16 حقلاً ورقعة استكشافية ، للجولة التكميلية الخامسة و(14) رقعة استكشافية للجولة السادسة ، التي تضم (11) رقعة ذات واعدية غازية و(3) ذات واعدية نفطية.

واشار إلى أن الوزارة تهدف من هذه الجولات إلى تعظيم الاحتياطي النفطي والغازي ، لدعم قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة بها ، والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمحافظات العراقية من خلال الاستثمار الامثل للثروة الوطنية ، والتنمية المستدامة

بالتعاون مع الشركات العالمية .

وتشمل هذه المشاريع محافظات نينوى ، الأنبار ، كربلاء، النجف ، بابل ، القادسية ، المثنى، البصرة ، ذي قار ، ميسان ، واسط، ديالى ، إضافة إلى العاصمة بغداد .

واصل المتابعة على شفق نيوز