وزير التجارة يعلن تحقيق الأمن الغذائي لمحصول الحنطة

2024-04-18 15:18:01 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيدي

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الخميس، عن تحقيق الأمن الغذائي لمحصول الحنطة، فيما أشار محافظ صلاح الدين بدر الفحل الى أن المحافظة تصدرت العراق للمرة الثانية في حصاد الحنطة.

وقال الغريري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "اليوم، تم تحقيق الأمن الغذائي على مستوى المحصول الستراتيجي من الحنطة، وعلى مستوى كافة الموارد الغذائية"، لافتاً إلى أن "توقعات هذا العام باعتباره الموسم الأكبر للحصاد، تزيد على 6 ملايين طن".

وأضاف أنه "تمت إعادة تأهيل المصانع والمطاحن التي تحتاج إلى صيانة بالاتفاق مع محافظ صلاح الدين".

ولفت إلى أن "دور المحافظة مهم جداً، وستتم خلال 10 أيام التهيئة بشكل كامل للموسم التسويقي المقبل"، مؤكداً أن "هناك بعض المعوقات تم تذويبها، وبذلك سيكون الموسم ناجحاً".

من جانبه، قال محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة وزير التجارة إلى المحافظة، تأتي لحل عدة مشاكل قام الوزير بحلها وأولها مصانع الحنطة"، لافتاً إلى أن "الوزير، أمر بتحويل مصانع الحنطة فوراً إلى خزين ستراتيجي".

وأضاف أن "محافظة صلاح الدين، وللمرة الثانية تتصدر العراق في حصاد الحنطة"، مشيراً إلى أن "وزير التجارة، أوعز كذلك بصرف 10 حصص تموينية لكل مواطن".

وتابع: "أما الجانب الثالث فيخص المطاحن، فقد أوعز الوزير، بتوزيع حصة المطحنة الحكومية المدمرة من قبل داعش الإرهابي، إلى المطاحن"، مؤكداً أن "الكثير من المشكلات قام بحلها بعد الاجتماع بالدوائر التابعة إلى وزارة التجارة".