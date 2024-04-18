نائب سابق يفتح النار على مشاريع الانبار: كذبة للصعود على اكتاف المواطن- عاجل

2024-04-18 15:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب السابق عن الأنبار أحمد السلماني، اليوم الخميس (18نيسان 2024)، أن أغلب المشاريع الخدمية في المحافظة يشوبها الفساد.

وقال السلماني في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "تم تصوير وإعطاء هالة كبيرة عن حجم الأعمار في الأنبار، والحقيقة أنها كذبة في غالبها أرادوا من خلالها الصعود على اكتاف المواطن".

وأضاف أن "هناك تهميشا وإقصاءً يمارس في الأنبار، فالمنطقة الغربية وأقضيتها تعاني من نقص في المشاريع، ولعل تكرار الحوادث في الطريق الرابط بين غرب الأنبار ومدينة الرمادي دون اكتراث لحياة المواطن، خير دليل على أن مشاريع الأعمار أغلبها ترقيعية لغرض تلميع الوجوه".

ولقي 9 مواطنين مصرعهم قبل يومين بحادث سير على الطريق الرابط بين البغدادي وهيت غربي الانبار، وهو عبارة عن طريق من سريع لكنه مكون من "سايد واحد"، وقبلها بأيام انهار جسر الفلوجة القديم قبل أيام من افتتاحه اثناء الاعمال الختامية لتأهيل الجسر مما أدى لسقوط آلية تبليط في نهر الفرات.