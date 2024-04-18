الرد السريع يعتقل اجنبيين اثنين مخالفين لقانون الإقامة بديالى

2024-04-18 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، اعتقال اجنبيين اثنين مخالفين لقانون الإقامة بمحافظة بديالى.

وقال اعلام وزارة الداخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الفوج الثاني اللواء الثالث التابع الى قيادة فرقة الرد السريع في الوزارة، القى القبض على اجنبيين اثنين مخالفين لقانون الإقامة العراقي خلال محاولتهم المرور في سيطرة الهارونية بمحافظة ديالى".

وأضاف البيان، ان "عملية الاعتقال تمت خلال الممارسة الأمنية التي تمارسها قوات الرد السريع في قاطع المسؤولية، بعد ورود معلومات استخباراتية من قسم استخبارات الرد السريع"، مؤكدا انه "تم تسليم المتهمين المخالفين الى الجهات المختصة اصوليا".