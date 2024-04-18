2024-04-18 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، إلغاء جولة الإعادة في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.

وقال الاتحاد في بيان ان "خطوة إلغاء مباريات الإعادة من الدور الأول وما بعده تأتي كجزء من اتفاقية جديدة بين الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري الممتاز، التي ستشهد تخصيص 33 مليون جنيه إسترليني إضافية (41 مليون دولار أمريكي) سنويا لكرة القدم الشعبية من الدوري الممتاز".

وكان الاتحاد الإنجليزي قد ألغى بالفعل مباريات الإعادة بداية من الدور الخامس فيما بعده، وذكر أن خطوة إلغائها بشكل عام تم الاتفاق عليها "في ضوء التغييرات في أجندة المباريات بعد توسيع البطولات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)".

وذكر الاتحاد الإنجليزي أن كل الأدوار سيتم إقامتها في عطلات نهاية الأسبوع، بعد أن تم نقل مباريات الدور الخامس لتقام في منتصف الأسبوع في الخمس سنوات الماضية.

واشار الاتحاد الى أن المباراة النهائية، ستلعب في عطلة نهاية الأسبوع قبل الأخيرة من موسم رابطة الدوري الممتاز، يوم السبت، حيث لن تقام أي مباريات بالدوري في نفس اليوم.

المصدر: وكالات



