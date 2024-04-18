رابطة المصارف الخاصة العراقية: توقف بعض خدمات الدفع الإلكتروني يوم امس يعود إلى خلل باتصال احدى الشركات 

2024-04-18 15:32:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، ان خللا اصاب شبكة الاتصال لإحدى شركات الدفع الالكتروني أدى إلى توقف خدماتها اليوم لمدة 35 دقيقة فقط. وقالت الرابطة في بيان صحفي تلقته الاقتصاد نيوز، ان التوقف المؤقت لإحدى شركات الدفع الإلكتروني يوم امس الاربعاء يعود الى انقطاع شبكة الاتصالات لمدة 20 دقيقة صباحا من الساعة 9:08 الى 9:28 والانقطاع الثاني 15 دقيقة من الساعة الخامسة مساءً إلى 5:15 مساءً، مشيرة إلى انه جرى معالجة المشكلة سريعا، وعادت الخدمة بشكل طبيعي، بالرغم انها غير مقصودة وتحصل في جميع انحاء العالم لانها ناتجة عن خلل تقني. واكدت رابطة المصارف الخاصة، ان شركات الدفع الالكتروني ملتزمة بجميع توجيهات البنك المركزي والمبادرات الحكومية بتحسين خدمة الدفع الإلكتروني في العراق، داعية المواطنون إلى الاتصال بالشركة المزودة للخدمة في حال حصول اي خلل تقني من اجل معالجة المشكلة. وختمت الرابطة حديثها، بالقول ان الدفع الإلكتروني يشهد نموا بالاستخدام من قبل المواطنين، واصبح منتشرا في اغلب مؤسسات الدولة وكذلك المراكز التجارية الرئيسية في بغداد والمحافظات لما يحتويه من ايجابيات كبيرة.