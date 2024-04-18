2024-04-18 15:32:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الثقافة، اليوم الخميس، أن العراق تمكن من إدراج 13 موقعاً أثرياً على القائمة التمهيدية، مؤكدة وجود خطط كبيرة لتأهيل المواقع المدرجة على لائحة التراث العالمي. وقال رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث، علي عبيد شلغم، إن هنالك تنسيقاً كبيراً مع المنظمات العالمية لإدراج المواقع الأثرية التي تحتوي على قيم استثنائية على لائحة التراث العالمي. وأضاف، أن الهيئة لديها خطط كبيرة لتأهيل المواقع التي أدرجت على لائحة التراث العالمي، وأصبحت محط اهتمام العالم، مؤكداً وجود خطوات كبيرة حقيقية لتأهيل المواقع الأثرية كبنى تحتية. وأشار إلى، أن هنالك بعثات تنقيبية من مؤسسات عالمية وجنسيات مختلفة تعمل في أغلب محافظات العراق، حيث تم اكتشاف العديد من القطع الأثرية، واستلمت من قبل الهيئة العامة للآثار. وأوضح، أن المتحف العراقي هو مدرسة كبيرة ويعتبر خامس متحف بالعالم بما يحتويه من نفائس وكنوز كبيرة تمتد لآلاف السنين.