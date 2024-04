2024-04-18 15:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: بالصور: وزير النقل يعقد اجتماعا مع الحكومة المحلية ومدير المطارات والملاحة الجوية في ذي قار

