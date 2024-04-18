2024-04-18 15:42:07 - المصدر: منصة إيشان

بشكل دوري، تعلن مصارف حكومية على رأسها مصرفي الرافدين والرشيد، وأخرى أهلية عن قروض صغيرة ومتوسطة، يقبل عليها مئات المواطنين، الذين يجدون أنفسهم بورطة أمام نسبة الفائدة التي غالبا ما توصف بـ”المرتفعة”، و”المستغلة” لحاجة المواطنين. تختلف القروض الممنوحة والفائدة عليها باختلاف المصارف، واختلاف نوع القرض أيضا، تبدأ من 5 ملايين دينار وصولا إلى 150 مليونا، […]

ظهرت المقالة القروض المصرفية فوائد “كارثية” واستغلال للمواطنين أولاً على Eishan.