3 عقوبات تضرب برشلونة بعد كابوس سان جيرمان

2024-04-18 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تعرض نادي برشلونة الاسباني لثلاث عقوبات بعد خروج الفريق من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان البارسا فاز ذهابا في معقل بي إس جي بنتيجة 3-2 الأسبوع الماضي قبل أن يسقط إيابا على ملعبه ووسط جماهيره بنتيجة 1-4 مساء الثلاثاء الماضي.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تغريم النادي الكتالوني 2000 يورو بسبب إشعال جماهيره الألعاب النارية وقنابل الدخان خلال مباراة الذهاب في ملعب حديقة الأمراء.

وعوقب برشلونة أيضا بغرامة أخرى قدرها 5 آلاف يورو بسبب إتلاف جماهيره مدرجات ملعب حديقة الأمراء مع تحمل النادي الإسباني تكاليف الإصلاحات وسدادها لنظيره الباريسي.

وكانت العقوبة الأكبر غرامة 25 ألف يورو بسبب تورط جماهير برشلونة في هتافات عنصرية والإشارة بالتحية النازية في المدرجات مع حرمان النادي الكتالوني من جماهيره في مباراة خارجية مع إيقاف التنفيذ.

المصدر: وكالات



