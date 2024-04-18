معاناة سنين دون حلول.. مجلس بغداد يبعث رسالة اطمئنان قبل الصيف اللاهب

2024-04-18 16:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس (18 نيسان 2024)، أن العمل جار على تقليل معاناة المواطنين في العاصمة خلال فصل الصيف اللاهب، خاصة بما يتعلق بملف الكهرباء والمياه.

وقالت عضو المجلس نورا الجحيشي، لـ “بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة بغداد قسم اعضاءه من اجل اجراء جولات ميدانية لكافة الدوائر الخدمية في العاصمة من اجل تقليل معاناة الموطنين خاصة مع قرب الصيف خاصة بملف الكهرباء والمياه، وكذلك الخدمات الأساسية الأخرى".

وأضافت، انه "معاناة المواطنين ترتفع بشكل كبير في فصل الصيف، ولهذا ستكون لنا جولات ميدانية بهدف تقليل تلك المعاناة، فوجود مجلس المحافظة سيكون عامل مهمة في تقليل تلك المعاناة، التي يعاني منها المواطن البغدادي منذ سنين طويلة دون حلول".

وفي وقت سابق، وجه محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، بتفعيل الجولات الميدانية ومراقبة عمل أصحاب المولدات.

وذكرت المحافظة، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة تنظيم عمل المولدات استعداداً لموسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة".

وأضافت أن "الاجتماع شهد حضور معاون المحافظ لشؤون الطاقة ورؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي للعاصمة بغداد، حيث تضمن مناقشة أمور عدة تخص عمل المولدات أبرزها الاستعداد بشكل أمثل للأشهر المقبلة عن طريق تأمين انسيابية تشغيل المولدات خدمة للمواطن البغدادي".

ولفت البيان إلى أن "المحافظ وجّه رؤساء الوحدات الإدارية باخذ دورهم الكامل وتفعيل الجولات الميدانية ومراقبة عمل أصحاب المولدات من حيث ساعات التشغيل وتسعير الخدمة بما لا يثقل من كاهل المواطن".

وتعاني الأسر العراقية في الأحياء الفقيرة والمكتظة بالسكان من الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، وهو أمر يفاقم أزمة الحر التي تبلغ في فصل الصيف في بعض المناطق 50 درجة مئوية لأيام متتالية.