المصارف العراقية: توقف بعض خدمات الدفع الإلكتروني يعود لخلل باتصال إحدى الشركات

2024-04-18 16:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افادت رابطة المصارف الخاصة العراقية، يوم الخميس، ان خللا أصاب شبكة الاتصال لإحدى شركات الدفع الإلكتروني أدى إلى توقف خدماتها اليوم لمدة 35 دقيقة فقط.

وقالت الرابطة في بيان صحفي، ان التوقف المؤقت لإحدى شركات الدفع الإلكتروني يوم أمس الاربعاء يعود الى انقطاع شبكة الاتصالات لمدة 20 دقيقة صباحا من الساعة 9:08 الى 9:28 والانقطاع الثاني 15 دقيقة من الساعة الخامسة مساءً إلى 5:15 مساءً، مشيرة إلى انه جرى معالجة المشكلة سريعا، وعادت الخدمة بشكل طبيعي، بالرغم انها غير مقصودة وتحصل في جميع أنحاء العالم لأنها ناتجة عن خلل تقني.

واكدت رابطة المصارف الخاصة، ان شركات الدفع الالكتروني ملتزمة بجميع توجيهات البنك المركزي والمبادرات الحكومية بتحسين خدمة الدفع الإلكتروني في العراق، داعية المواطنين إلى الاتصال بالشركة المزودة للخدمة في حال حصول اي خلل تقني من اجل معالجة المشكلة.

وتوقفت، منذ صباح أمس الأربعاء، عمليات الدفع الإلكتروني لتعبئة البنزين المحسن في أغلب محطات التعبئة بالعاصمة بغداد.

وأعلنت وزارة النفط - شركة توزيع المشتقات النفطية، يوم 22 آذار 2024، المباشرة بتزويد المركبات بالوقود "السوبر، والمحسن" وفقاً لبطاقات الدفع الالكتروني POS في جميع المحافظات.

وكشفت الشركة العامة للمشتقات النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية، أمس، سبب توقف عمليات الدفع الإلكتروني في محطات الوقود بالعاصمة بغداد.

وقال مدير المشتقات النفطية حسين طالب، لوكالة شفق نيوز، إن عمليات الدفع الإلكتروني في محطات الوقود هي من مسؤولية البنك المركزي العراقي، مبينا أن خللاً طرأ من البنك المركزي على منظومة الدفع الالكتروني.