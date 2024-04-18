وزير النقل يوجه بإنهاء التعارضات لاستمرار إنشاء مشروع مطار الناصرية الدولي

2024-04-18 16:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

وجه وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، الخميس، بإنهاء التعارضات لاستمرار إنشاء مشروع مطار الناصرية الدولي. وذكر بيان لمحافظة ذي قار، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، ان محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، استقبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، واطلعه على مراحل العمل بمشروع مطار الناصرية الدولي. واضاف البيان، تم عقد اجتماع مفصل مع الشركة المنفذة وبحضور مدير عام المطارات والملاحة الجوية ومدير المطار وعدد من اعضاء الشركة المنفذة للمشروع، وسيكون هناك اجتماع اخر خاص في ديوان المحافظة مع كوادر الشركة العاملة في المطار. واشار، الى ان وزير النقل وجه بإنهاء وحل موضوع التعارضات والمعوقات بشكل عاجل للاستمرار بانشاء مشروع مطار الناصرية الدولي. واكد محافظ ذي قار، وفقاً للبيان، ان نسبة انجاز المشروع لكافة مفاصل المطار بلغت 26.08 بالمئة، ومن المؤمل انجازه بتاريخ 202563 وبمدة تنفيذ قدرها 1095 يوما، منوها ان العمل جار وفقا لاعلى المواصفات الفنية العالمية ومتطلبات منظمة الطيران المدني العالمية ICAO واتحاد النقل الجوي العالمي. وشدد، على الدعم الكامل للمشروع والشركة العاملة، مبينا ان الحكومة المحلية على استعداد لتذليل أي صعوبات قد تعترض سير العمل في هذا المشروع الاستراتيجي.