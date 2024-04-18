السوداني لعائلة عاملة الإغاثة الأمريكية: الأجهزة الأمنية المختصة ستباشر بالتحقيق للاستدلال على رفات الضحية

2024-04-18 16:24:02 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، على هامش زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عائلة المواطنة الأمريكية كايلا مولر، التي اختطفتها عصابات داعش الإرهابية في مدينة حلب السورية عام 2013 أثناء عملها في مجال تقديم الإغاثة الإنسانية، وتم قتلها في عام 2015.

وسلمت عائلة الضحية لسيادته رسالة تتضمن مناشدة للحكومة العراقية في مساعدتهم بإجراء تحقيق يمكن من خلاله التوصل إلى رفات ابنتهم واستعادته إلى موطنها في الولايات المتحدة، لما يمتلكه العراق اليوم من خبرة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب، ودراية بالجماعات والفلول الإرهابية المنضوية ضمن عصابات داعش.

وعبر السيد رئيس مجلس الوزراء عن تعاطفه الشديد مع عائلة الضحية، وأكد أن الأجهزة الأمنية المختصة ستباشر بالتحقيق للوصول إلى أية معلومة تمكّن من الاستدلال على رفات الضحية.

وبين سيادته أن الإرهاب قد استهدف جميع العراقيين دون أن يستثني ديناً أو عرقاً أو إثنية، وأن دماء الضحايا هي من تنتصر في النهاية، حيث اندحر الإرهاب في العراق بالتضحيات والدماء التي قدمها أبناؤه