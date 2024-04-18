2024-04-18 16:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا

استقبل السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود يوم الخميس الموافق 18 /4 /2024 سفير هنكاريا في بغداد السيد اتيلا تار في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد .

حيث رحب السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالسفير الهنكاري في بغداد وجرى خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وضرورة التواصل واللقاءات المستمرة لتبادل الخبرات القانونية في مجال القضاء الدستوري لما له من اهمية في دعم العملية الديمقراطية لتحقيق السيادة للقانون والدستور، حيث قامت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بفتح افاق التواصل مع نظيراتها في العالم العربي والدولي والاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال لدعم العملية السياسية والديمقراطية في العراق .

كما جرت مناقشة القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين وجميع منتسبي اجهزة الدولة في الاقليم ، واوضح رئيس المحكمة ان دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسخ المبادئ الاساسية للحقوق والحريات للشعب العراقي والاسس التي تؤدي الى ممارسة الشعب لتلك الحقوق والحريات واهم هذه الاسس المساواة استناداً لأحكام المادة (14) منه والتداول السلمي للسلطة استناداً للمادة (6) من الدستور وتكافؤ الفرص استناداً لأحكام المادة (16) منه وحرية تأسيس الاحزاب السياسية والانضمام اليها استناداً لأحكام المادة (39) من الدستور كما اوضح السيد رئيس المحكمة بان النظام الديمقراطي في العراق يحتاج الى بناء مؤسسات دستورية ونظام انتخابي صحيح بما فيها وجود قانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة للانتخابات مع وجوب مراعاة احكام المادة (110) من الدستور بخصوص الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية والمادة (117) من الدستور بخصوص اقرار دستور جمهورية العراق عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً، واوضح السفير الهنكاري بأن بلاده تتطلع الى بناء علاقات قوية مع الجانب العراقي على مختلف الاصعدة لاسيما في مجال القضاء الدستوري واشادَ باستقلال القضاء العراقي ودور المحكمة الاتحادية العليا في ترسيخ المبادئ الدستورية والديمقراطية بما يضمن بناء نظام برلماني يقوم على سيادة القانون .