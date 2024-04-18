رابطة المصارف الخاصة: توقف بعض خدمات الدفع الإلكتروني يوم أمس يعود إلى خلل باتصال إحدى الشركات

2024-04-18 16:30:08 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح

أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، ان الخلل الذي أصاب شبكة الاتصال لإحدى شركات الدفع الالكتروني أدى إلى توقف خدماتها يوم أمس لمدة 35 دقيقة فقط.

وقالت الرابطة في بيان تلقته "الصباح": ان "التوقف المؤقت لإحدى شركات الدفع الإلكتروني يوم أمس الأربعاء يعود إلى انقطاع شبكة الاتصالات لمدة 20 دقيقة صباحاً من الساعة 9:08 إلى 9:28 والانقطاع الثاني 15 دقيقة من الساعة الخامسة مساءً إلى 5:15 مساءً، مشيرة إلى انه "جرى معالجة المشكلة سريعاً، وعادت الخدمة بشكل طبيعي، بالرغم انها غير مقصودة وتحدث في جميع انحاء العالم لانها ناتجة عن خلل تقني".

واكدت رابطة المصارف الخاصة، ان شركات الدفع الإلكتروني ملتزمة بجميع توجيهات البنك المركزي والمبادرات الحكومية بتحسين خدمة الدفع الإلكتروني في العراق، داعية المواطنون إلى الاتصال بالشركة المزودة للخدمة في حال حصول أي خلل تقني من أجل معالجة المشكلة.

كما أشارت إلى ان خدمات الدفع الإلكتروني تشهد نمواً بالاستخدام من قبل المواطنين، واصبحت منتشرة في أغلب مؤسسات الدولة والمراكز التجارية الرئيسة في بغداد والمحافظات لما تتضمنه من إيجابيات كبيرة.