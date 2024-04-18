رئيس الوزراء يصل إلى مدينة هيوستن ضمن زيارته للولايات المتحدة
2024-04-18 17:12:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى مدينة هيوستن في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووصل إلى مدينة هيوستن في ولاية تكساس، ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى مدينة هيوستن في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة.
وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووصل إلى مدينة هيوستن في ولاية تكساس، ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية".