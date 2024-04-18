الشباب والرياضة تنظم ماراثون الدراجات اليدوية لذوي الإعاقة

2024-04-18 17:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، ماراثون الدراجات اليدوية لذوي الإعاقة.وقال مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في الوزارة موفق عبد الوهاب في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "برعاية وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، نظمت دائرة التربية البدنية والرياضة - قسم الأنشطة الرياضية والبرامج- شعبة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ماراثون الدراجات اليدوية لذوي الإعاقة، بالتعاون مع لجنة الألعاب الشعبية لذوي الإعاقة، على ملعب المرحوم علي حسين وبمشاركة عدد من لاعبي الأندية والمنتخبات".واضاف عبد الوهاب، أن "فعاليات الماراثون تضمنت سباق الـ 400 متر للدراجات اليدوية للرجال والسيدات، وسباق الـ 400 متر للكراسي الطبية للسيدات".وأكد، أن "الوزارة متواصلة في دعمها لمختلف الألعاب الرياضية، ولا سيما لألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة والسعي لتوفير جميع الاحتياجات الخاصة"، مؤكدا، أن "الوزارة تولي اهتماماً أكبر لأصحاب الإنجازات الرياضية وفي الألعاب البارالمبية بصورة عامة".من جانبه، قدم رئيس لجنة الألعاب الشعبية لذوي الإعاقة ناظم عاجل سرحان، "شكره لوزارة الشباب والرياضة، لما قدمته من دعم لإنجاح الماراثون والعمل على اكتشاف المواهب الرياضية؛ لرفد المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الخارجية".