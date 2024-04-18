ضبط أوكار ومضافات مهمة للإرهابيين في عمق جزيرة صلاح الدين {صور}

2024-04-18 17:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

خلية الإعلام الأمني

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جهد استخباري متميز تقوم به الاجهزة الأمنية بإشراف قيادة العمليات المشتركة، إذ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من الوصول الى معلومات دقيقة عن وجود أوكار ومضافات مهمة في عمق جزيرة صلاح الدين، وقد شرعت مفارز الجهاز بالإشتراك مع مديرية أمن صلاح الدين وقيادة عمليات صلاح الدين بواجب بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية وعثرت على (6) أوكار لعصابات داعش الإرهابية في أماكن مختلفة بالصحراء تحتوي ورشة صغير لتصليح العجلات وبعض الكهوف والانفاق وملاجئ تسخدم لعمليات الاختفاء والتموية وتجنب الضربات الجوية وتكديس الأرزاق والمواد اللوجستية وخزانات مشتقات نفطية ومواد أخرى.

اذ تم التعامل معها اصولياً وفق السياقات المعتمدة.

لقد اثبتت قواتنا الأمنية البطلة ان وحدة العمل وتنسيق المعلومات كانت من الأسباب المهمة في نجاح العمل الأمني لتجفيف منابع الإرهاب وتطهير أرض الوطن من دنسه