الأنبار: مشروع المجمع الحكومي يصل إلى نسب إنجاز متقدمة

2024-04-18 17:24:02 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلنت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، اليوم الخميس، عن وصول مشروع المجمع الحكومي في ميدنة الرمادي إلى نسب إنجاز متقدمة.وقال مدير الإعلام في المحافظة باسم الأنباري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع المجمع الحكومي الجديد الواقع غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار، يعتبر من المشاريع المهمة، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 400 دونم بأبعاد ( 10001000X ) متر".وأضاف، أن "المجمع يحتوي على العديد من المباني الحكومية، متمثلة ببناية تحتوي على أربعة طوابق بواقع 4500 متر مربع، لكل طابق بمساحة اجمالية 18000 متر مربع، وقد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 68%، إضافة إلى بناية أخرى تحتوي على أربعة طوابق بواقع 550 مترا مربعا لكل طابق، أي بمساحة إجمالية 2200 متر مربع، ونسبة الإنجاز فيها 76%".وتابع الأنباري، أن "المجمع تضمن بنايتين متماثلتين ومتجاورتين كل واحدة ثلاث طوابق، بواقع 1300 متر مربع لكل طابق أي بمساحة إجمالية 3900 متر مربع، ونسبة الإنجاز فيها 85%، إضافة إلى بناية 5 طوابق الأرضي 3000 متر مربع، وأربعة طوابق مساحة كل طابق 2400 متر مربع، أي بمساحة إجمالية 12600 متر مربع، ونسبة الإنجاز فيها 60%".وأشار، إلى أن "المجمع يحتوي على محطة كهرباء بمساحة إجمالية 2400 متر مربع، ونسبة الإنجاز فيها 20%، إضافة إلى بناية مؤلفة من 5 طوابق، الأرضي مساحته 2171 مترا مربعا، وثلاثة طوابق أخرى مساحة كل طابق 1892 مترا مربعا، فيما الطابق الرابع البالغ مساحته 950 مترا مربعا، بمساحة إجمالية 11522 مترا مربعا، ونسبة الإنجاز فيها 89%".وكشف الأنباري، عن أن "المشروع شمل أيضا بناء قاعة للمؤتمرات تسع لـ 1200 شخص، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها الى 99%، بالإضافة إلى بناية تتضمن طابقين مع دارين خدميين، إلى جانب مشاريع للبنية التحتية من (مجاري، وماء، وكهرباء وإنارة، واتصالات) وقد تم إنجازها".وبين، ان "المشروع تضمن أيضا تبليط طرق بحدود 206000 متر مربع، وقد وصلت نسبة الإنجاز فيها 70%، إضافة إلى بوابتين رئيسيتين قد تم إنجازهما، بالإضافة إلى سياج خارجي محيط بالمجمع بالكامل وهذا أيضا تم إنجازه بالكامل".وختم الانباري، أن "المجمع يعتبر تحفة عمرانية، ستضاف إلى المشاريع التي تم إنجازها، فضلا عن أنه سيخفف من الزخم كونه يقع خارج المدينة، وأيضا أنه سيوفر المئات من فرص العمل وبمختلف الاختصاصات".