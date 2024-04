2024-04-18 17:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:كشف محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي عن قرب موعد توزيع المستحقات المالية للفلاحين والبالغة 20 مليار دينار بعد تأمينها لحساب الشركة وسيتم توزيعها اولا بأولا.يتبع …

The post محافظ ذي قار يكشف عن قرب توزيع 20 مليار كمستحقات لفلاحي المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.