وزارة النقل: مطار الناصرية يجري تأهيله وفقا لمواصفات ومعايير عالمية

2024-04-18 17:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:عقد وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي اليوم الخميس، على هامش جولة تفقدية في مطار الناصرية الدولي، اجتماعا موسعا مع الحكومة المحلية في ذي قار، لمناقشة مشاريع الوزارة في المحافظة.وقال السعداوي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية، تم عقد اجتماع مع محافظ ذي قار بحضور مدير عام المطارات...

