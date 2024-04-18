تجهيز مراكز الاقتراع في الهند عشية الانتخابات التشريعية

2024-04-18 17:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

باشرت السلطات الهندية في مدينتي ناغور وهاريدوار في شمال البلاد بتجهيز مراكز الاقتراع ومواد التصويت عشية الانتخابات التشريعية التي تبدأ يوم غد الجمعة وتستمر ستة أسابيع. ويستعد سكان الهند للتصويت في الانتخابات التشريعية المقررة يوم غد الجمعة لاختيار أعضاء جدد للبرلمان، حيث يدلي نحو 970 مليون ناخب بأصواتهم في بلد يعد ثاني أكبر الدول في العالم من حيث عدد السكان، ويقطنه خليط متعشب من السكان ويتنافس على حكمه عدد كبير من الأحزاب السياسية (537 حزبا) ولكل منها برنامجه السياسي ومطالبه المختلفة. ويوجد أكثر من 1.4 مليار نسمة في الهند يدينون بكل أديان العالم، موزعين على أكثر من ألفي مجموعة عرقية