2024-04-18 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، العثور على أوكار ومضافات مهمة للإرهابيين في عمق جزيرة صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت وبجهد استخباري متميز بإشراف قيادة العمليات المشتركة، من الوصول إلى معلومات دقيقة عن وجود أوكار ومضافات مهمة في عمق جزيرة صلاح الدين".وأضاف البيان، أن "مفارز الجهاز شرعت بالاشتراك مع مديرية أمن صلاح الدين وقيادة عمليات صلاح الدين بواجب بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية وعثرت على (6) أوكار لعصابات داعش الإرهابية في أماكن مختلفة بالصحراء تحتوي ورشة صغيرة لتصليح العجلات وبعض الكهوف والأنفاق وملاجئ تستخدم لعمليات الاختفاء والتموية وتجنب الضربات الجوية وتكديس الأرزاق والمواد اللوجستية وخزانات مشتقات نفطية ومواد أخرى".وأشار، إلى أنه "تم التعامل معها أصولياً وفق السياقات المعتمدة"، مبينا، أن "قواتنا الأمنية أثبتت أن وحدة العمل وتنسيق المعلومات كانت من الأسباب المهمة في نجاح العمل الأمني لتجفيف منابع الإرهاب وتطهير أرض الوطن من دنسه".