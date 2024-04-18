اخبار العراق الان

الرئيسيةالفرات نيوزعامة › مندوب الكيان الصهيوني بمجلس الامن يفقد صوابه ويصف الأمم المتحدة بـ"ملجأ الإرهاب"

مندوب الكيان الصهيوني بمجلس الامن يفقد صوابه ويصف الأمم المتحدة بـ"ملجأ الإرهاب"

مندوب الكيان الصهيوني بمجلس الامن يفقد صوابه ويصف الأمم المتحدة بـ
مندوب الكيان الصهيوني بمجلس الامن يفقد صوابه ويصف الأمم المتحدة بـ"ملجأ الإرهاب"
2024-04-18 18:16:01 - المصدر: الفرات نيوز


مندوب الكيان الصهيوني بمجلس الأمن: إذا اعتمد قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين فسيكون هذا مجلس إرهاب لا مجلس أمن

مندوب الكيان الصهيوني بمجلس الأمن: إذا اعتمد قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين فستتعقد أي مفاوضات بشأن التسوية

مندوب الكيان الصهيوني بمجلس الأمن: هذا المجلس سيظل يتحدث عن غزة ويردد ألفاظا من قبيل حقوق الإنسان ولا يكترث لغير ذلك

مندوب الكيان الصهيوني بمجلس الأمن: هذا المجلس لا يركز على أي أزمة عالمية ملحة كأوكرانيا والسودان ولا يعنيه سوى غزة

واصل المتابعة على الفرات نيوز