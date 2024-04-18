2024-04-18 18:16:01 - المصدر: الفرات نيوز



مندوب الكيان الصهيوني بمجلس الأمن: إذا اعتمد قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين فسيكون هذا مجلس إرهاب لا مجلس أمن

مندوب الكيان الصهيوني بمجلس الأمن: إذا اعتمد قرار منح العضوية الكاملة لفلسطين فستتعقد أي مفاوضات بشأن التسوية

مندوب الكيان الصهيوني بمجلس الأمن: هذا المجلس سيظل يتحدث عن غزة ويردد ألفاظا من قبيل حقوق الإنسان ولا يكترث لغير ذلك

مندوب الكيان الصهيوني بمجلس الأمن: هذا المجلس لا يركز على أي أزمة عالمية ملحة كأوكرانيا والسودان ولا يعنيه سوى غزة