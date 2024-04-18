مسؤول بالمركزي الأوروبي: على البنك خفض أسعار الفائدة في يونيو للحاق بالتضخم

2024-04-18 18:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال مسؤول السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي غالهاو، إنه ينبغي على البنك المركزي الأوروبي أن يخفض أسعار الفائدة في حزيران لتجنب الوقوع خلف منحنى التضخم. وقال فيليروي لشبكة CNBC، الخميس، السؤال هو اجتماع مجلس الإدارة القادم الذي سيكون في أوائل يونيو. وهنا، باستثناء مفاجأة كبيرة، يجب أن نخفض أسعار الفائدة لأننا الآن واثقون بما فيه الكفاية وواثقون بشكل متزايد بشأن المسار الانكماشي في منطقة اليورو. ورداً على سؤال عما إذا كان البنك قد فوت فرصة لتخفيف السياسة في اجتماعه في نيسان، أجاب فيليروي: أبريل أصبح من الماضي. لقد أجرينا مناقشة مكثفة ومفتوحة حول الوضع الاقتصادي. وأضاف: هناك الآن إجماع كبير للغاية على أن الوقت قد حان لاتخاذ هذا التأمين بشكل أو بآخر ضد ما يمكن أن أسميه الخطر الثاني. وتابع: الخطر الأول هو التصرف مبكراً جداً والسماح للتضخم بالارتفاع مرة أخرى، وهذا سيكون خطراً . لكن الخطر الثاني يتمثل في التخلف عن المنحنى التضخم ودفع تكلفة باهظة للغاية من حيث النشاط الاقتصادي وتشغيل العمالة. وفي حديثه على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، قال فيليروي إن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة لتجنب الوقوع وراء منحنى التضخم. وتأتي تعليقاته بعد وقت قصير من إعطاء البنك المركزي مؤخراً أوضح إشارة حتى الآن إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة في يونيو. وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند مستوى قياسي للاجتماع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أن تباطؤ التضخم يعني أنه قد يبدأ في التخفيض قريباً.