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الدولار يتراجع.. قائمة مسائية لأسعار الصرف في بغداد والمحافظات

الدولار يتراجع.. قائمة مسائية لأسعار الصرف في بغداد والمحافظات
الدولار يتراجع.. قائمة مسائية لأسعار الصرف في بغداد والمحافظات
2024-04-18 18:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الخميس، (18 نيسان 2024)، مع إغلاق البورصات المحلية في بغداد والمحافظات.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف (البيع):

بغداد:     147,750 ديناراً 

اربيل:     147,700 دينار 

بصرة:     148,000 دينار 

نجف:     147,800 دينار 

موصل:   147,850 ديناراً 

كركوك:  147,850 ديناراً 

سليمانية:  147,850 ديناراً

يشار الى ان، البنك المركزي العراقي، يبيع الدولار بالسعر الرسمي بمبلغ 1320 ديناراً.

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