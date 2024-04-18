الدولار يتراجع.. قائمة مسائية لأسعار الصرف في بغداد والمحافظات
2024-04-18 18:24:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الخميس، (18 نيسان 2024)، مع إغلاق البورصات المحلية في بغداد والمحافظات.
وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف (البيع):
بغداد: 147,750 ديناراً
اربيل: 147,700 دينار
بصرة: 148,000 دينار
نجف: 147,800 دينار
موصل: 147,850 ديناراً
كركوك: 147,850 ديناراً
سليمانية: 147,850 ديناراً
يشار الى ان، البنك المركزي العراقي، يبيع الدولار بالسعر الرسمي بمبلغ 1320 ديناراً.