الدولار يتراجع.. قائمة مسائية لأسعار الصرف في بغداد والمحافظات

2024-04-18 18:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، مساء اليوم الخميس، (18 نيسان 2024)، مع إغلاق البورصات المحلية في بغداد والمحافظات.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف (البيع):

بغداد: 147,750 ديناراً

اربيل: 147,700 دينار

بصرة: 148,000 دينار

نجف: 147,800 دينار

موصل: 147,850 ديناراً

كركوك: 147,850 ديناراً

سليمانية: 147,850 ديناراً

يشار الى ان، البنك المركزي العراقي، يبيع الدولار بالسعر الرسمي بمبلغ 1320 ديناراً.