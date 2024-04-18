وزير عراقي: تدوير بطاريات السيارات يسبب السرطان

2024-04-18 18:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب وزير الصناعة والمعادن العراقي، خالد بتال النجم، يوم الخميس، عن أسفه لاستمرار عملية إعادة تدوير بطاريات السيارات بطريقة يدوية "تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان نتيجة تسرب الأحماض ومادة الرصاص منها".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم خلال زيارته لمصنع "مايا" للبطاريات في محافظة السليمانية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال بتال، خلال كلمته: "لدينا أكثر من سبعة ملايين سيارة في العراق، وبالتالي نحتاج سنويا إلى إنتاج أعداد كبيرة من البطاريات، وفي نفس الوقت هذه الصناعة مهمة للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير البطاريات بشكل آمن وصحيح وفق المعايير والمتطلبات البيئية".

وأشار إلى أن "المتداول حالياً في الكثير من مناطق العراق هو أن يتم تدوير البطاريات المستعملة بطرق يدوية وغير صحيحة، وهذه تؤثر على العاملين في هذا المجال، إضافة إلى أنها تتسبب بمشكلات بيئية كبيرة عن طريق الأحماض في تلك البطاريات، وأيضاً الرصاص وهي مواد مسرطنة للأسف سواء تبخرت في الهواء أو تسربت للتربة".

وتابع بالقول: "نعمل مع وزارة البيئة لحصر هذه الممارسات وإيقافها باتباع الإجراءات البيئة السليمة في إعادة التدوير"، مردفاً بالقول: "ليست لدينا إحصاءات بشأن إعادة التدوير العشوائية، لأن هذه الصناعات غير مسجلة رسمياً لدى وزارة الصناعة والمعادن".