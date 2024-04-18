2024-04-18 18:30:07 - المصدر: منصة إيشان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه منذ اتخاذ القرار بتحذير ومعاقبة الكيان الإسرائيلي، أطلعت طهران اميركا على ذلك ووجهت لها رسالة أخرى بعد العملية تضمنت عدم السعي وراء تصعيد التوتر في المنطقة. ولدى وصول عبد اللهيان إلى نيويورك افاد في تصريح صحفي له بأن “الكيان الإسرائيلي استهدف سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في […]

ظهرت المقالة من نيويورك.. وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى وراء تصعيد التوتر أولاً على Eishan.