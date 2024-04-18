2024-04-18 18:30:07 - المصدر: منصة إيشان

قالت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائبة في البرلمان فيان صبري، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية فؤاد حسين يتمتع بصحة جيدة، وما يُشاع بشأن استقالته ليس صحيحاً. وذكرت صبري في حديث لمنصة “إيشان”، أن “صحة وزير الخارجية (فول) ولا يمر بأي وعكة وهو يمارس عمله بشكل طبيعي”. وأضافت، أن “وزير الخارجية ليس لديه مرض، وما […]

ظهرت المقالة قيادية في حزب بارزاني لـ “إيشان”: صحة وزير الخارجية “فول” واستقالته عارية عن الصحة أولاً على Eishan.