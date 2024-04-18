العراق يتوقع تسويق 6 ملايين طن من "الحنطة" ويؤكد تحقيق "خزين استراتيجي"

2024-04-18 19:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع وزير التجارة العراقي اثير الغريري، يوم الخميس، تسويق 6 ملايين طن من الحنطة خلال الموسم الحالي 2024، مشيراً الى أن موسم التسويق الحالي سيحقق خزيناً استراتيجياً واكتفاء ذاتياً.

وقال الغريري في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "الموسم التسويقي 2024 للعام الحالي بدأ وقمنا بزيارة لمحافظة كركوك للوقوف على الاستعدادات الجارية لاستقبال مسوقي الحبوب".

وأضاف أن "هناك حملة واسعة لتعزيز الطاقات الخزنية لاستيعاب الكميات المتوقع تسويقها والتي انطلقت في الأول نيسان الحالي ونتوقع تسويق أكثر من 6 ملايين طن من الحنطة".

وأوضح الغريري أن "الدعم الحكومي للموسم الزراعي الحالي والتوجيه بإكمال جميع متطلبات موسم التسويق الذي سيكون أثره في تحقيق اكتفاء ذاتي وخزين استراتيجي".

وأكد أن "الشركة العامة لتجارة الحبوب وتماشياً مع الاهتمام الحكومي وضعت خطة لزيادة الطاقات الخزنية على مستوى العراق من خلال صيانة المخازن وبناء بناكر وساحات خزنية جديدة وتحوير المساطب بالإضافة إلى خطتها المستقبلية لبناء سايلوات جديدة على مدى السنتين المقبلتين"، لافتاً إلى أن "المستحقات المالية الخاصة بالتسويق الخاص بالفلاحين ستصرف خلال أيام حيث وفرت الوزارة الأموال الكاملة لهذا الموسم التسويقي".

وتابع وزير التجارة العراقي أن "الامن الغذائي في العراق متحقق، ولدينا خزين متميز مع استقرار أسعار المواد الغذائية وانتظام توزيعها".

وفي السياق قال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "كركوك تعتبر من المحافظات الزراعية المهمة وزيارة وزير التجارة كانت لمتابعة استعدادات المحافظة للموسم التسويقي للحنطة والشعير وقد كانت وزارة التجارة لديها ثلاثة لجان لاستلام الحبوب للموسم الماضي وقرر وزير التجارة زيادتها إلى خمسة منافذ".

وأضاف أن "ادارة كركوك رصدت مبلغ مليارين و400 مليون لتطوير سايلو ناحية الرياض و500 مليون دينار لتطوير سايلو كركوك و500 مليون دينار لتطوير سايلو قضاء الحويجة لغرض زيادة استيعاب الطاقة الخزنية فيها وسرعة استلام تسويق الحبوب".

وتوقع مدير زراعة كركوك زهير علي في حديث، لوكالة شفق نيوز ، تسويق 450 - 550 ألف طن خلال الموسم الحالي في كركوك"، مؤكداً ان "هناك خطة لاستلام الحبوب التي هي خارج حطة الموسم حسب تعليمات وزارة التجارة".