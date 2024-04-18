من يعبره "معرض للموت".. اللجوء إلى "الاسفلت" لحماية الناس في أخطر طرق ديالى

2024-04-18 19:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

يعد طريق كركوك- بغداد المار بالجزء الشمالي من محافظة ديالى من أخطر الطرق البرية على مستوى المحافظة بسبب المعدلات العالية لحوادث السير التي تستحوذ على نصف ضحايا الطرق على مستوى ديالى سنويا لكنها تمثل مأساة اخرى في حوادث الدهس التي يصل ضحاياها الى 3 حوادث كل شهر على اقل تقدير ما دفع الجهات الحكومية الى بدء وضع مطبات اسفلتية لإنقاذ الارواح.

وقال المواطن صفاء ابراهيم معلم لـ "بغداد اليوم"، ان "طريق كركوك- بغداد يفصل اجزاءً من الخالص عن بعضها في ظل وجود محال ومدارس ودوائر في الجانبين تتطلب انتقال الالاف يوميا ما يؤدي الى حوادث دهس لاتقل عن 3 حوادث شهريا".

واضاف، انه "مع اقامة مطبات اسفلتية لكن مع وضع اشارات تحذيرية لتفادي ان تتحول الى نقطة اخرى للحوادث لاننا نتعامل مع طريق سريع".

وأقر قائممقام قضاء الخالص عدي الخدران بان معدل الحوادث على طريق كركوك - بغداد ربما هي الأعلى على مستوى العراق بسبب الزخم الكبير للمركبات" مؤكدا بان "هناك مساعي لبناء جسور للمشاة من أجل تامين عبور الأهالي بين المناطق لتفادي حوادث الدهس التي تؤدي بين فترة وأخرى لسقوط ضحايا".

واضاف، ان "وضع المطبات احدى الخيارات المطروحة حاليا ونسعى من خلالها خفض حجم الحوادث على طريق يصنف على انه (طريق الموت) بسبب المعدلات العالية للحوادث".















