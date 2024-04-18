2024-04-18 19:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية:الفرات نيوز} اكد رئيس هيأة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم الخميس، تحقيق الفريق التنسيقيّ المُرافق لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في زيارته المُهمَّة للولايات المُتَّحدة إنجازاتٍ مُهمَّة في ميدان استرداد المطلوبين والأموال والأصول المُهرَّبة، فيما اشاد بمتابعة السوداني لملفات الفساد وبحثه تذليل مُعوّقات الاسترداد مع الجانب الأمريكيِّ.