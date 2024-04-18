وزير المالية الألماني يحذر من خطورة التصعيد في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي

2024-04-18 19:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حذر وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، الخميس، من خطورة التصعيد في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه قد يعرضه لمخاطر كبيرة. وقال ليندنر، في حلقة نقاشية مع رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل في العاصمة الأمريكية واشنطن: هناك احتمالات عديدة بأن يهدد التصعيد في الشرق الأوسط التطورات الاقتصادية العالمية. خاصة وأن التدفقات التجارية تأثرت. وندد وزراء مالية دول مجموعة السبع أمس الأربعاء بهجوم إيراني على إسرائيل. ويعقد صندوق النقد والبنك الدوليين حالياً الاجتماعات السنوية لهما اجتماعات الربيع في العاصمة الأميركية واشنطن.