الشباب والرياضة توجه دعوة للمشاركة في مشروع إدماج شباب الموصل

2024-04-18 19:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، منظمات المجتمع المدني والشركات المختصة للمشاركة في مشروع إدماج شباب الموصل.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسام حسن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الشباب والرياضة وجهت دعوة لمنظمات المجتمع المدني والشركات المختصة ذات الخبرة في مجال تنمية مهارات الشباب في مجتمعات ما بعد النزاع، إلى التقديم على مشروع (إدماج شباب الموصل من خلال الصناعات الإبداعية والثقافية)".وأضاف، أن "تمويل هذا المشروع سيكون من خلال المنحة الهولندية – برنامج آفاق التابع للصندوق الاستئماني المتعدد المانحين للنزوح القسري، الذي يستهدف تدريب (2000) شاب وشابة"، لافتا، إلى أن "التدريب سيكون على وحدتين أساسيتين: أولهما التدريب على المهارات الحياتية والدعم النفسي والاجتماعي، وثانيهما تنمية مهاراتهم وتدريبهم على تقديم المشاريع المهنية الخاصة بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في مناطق محددة من محافظة الموصل".ودعا حسن المنظمات التي تجد في نفسها الخبرة والكفاءة والتي ترغب في التقديم على هذا المشروع، إلى "التواصل مع الوزارة عبر البريد الإلكتروني:​‏moys.wbteam.m@gmail.com​​​للاطلاع على الشروط، وسيكون الخامس من شهر أيار المقبل آخر موعد للتقديم".