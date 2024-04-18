رئيس هيئة النزاهة يشيد باعمال فريق السوداني بواشنطن لاسترداد المطلوبين

2024-04-18 19:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أشاد رئيس هيئة النزاهة، القاضي حيدر حنون، اليوم الخميس، (18 نيسان 2024)، بمتابعة رئيس مجلس الوزراء لملف مكافحة الفساد وبحثه سبل تذليل معوقات الاسترداد مع الجانب الأمريكي.

وشدَّد حنون بحسب بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، "على أهميَّة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في التصدّي للفساد ومُلاحقة مُرتكبيه واسترداد عوائده المُهرَّبة للخارج، مُؤكّداً تحقيق الفريق التنسيقيّ المُرافق لرئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) في زيارته المُهمَّة للولايات المُتَّحدة إنجازاتٍ مُهمَّة في ميدان استرداد المطلوبين والأموال والأصول المُهرَّبة، مشيداً بمتابعة السوداني لملفات الفساد وبحثه تذليل مُعوّقات الاسترداد مع الجانب الأمريكيِّ".

وحث حنون، في كلمته في الاجتماع الذي ضمَّ رئيس جامعة كركوك، والمدير العام لتربية المُحافظة، وقائد شرطتها ومُديري الدوائر الخدميَّة فيها، وقاضي التحقيق المُختصّ بقضايا النزاهة، والمدير العام لدائرة التحقيقات وثلة من مُنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، "جميع الدوائر في المُحافظة على تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين والحفاظ على كرامتهم عند مُراجعتها وعدم اضطرارهم لدفع الرشى، عاداً المواطنين الكادحين من أسباب تثبيت أركان الدولة وإعادة هيبتها بعد الانكسار الذي حصل عندما سيطرت المجاميع الإرهابيَّة على بعض المدن العراقيَّة".

وأردف حنون إنَّ "على جميع الدوائر التعاون مع الهيئة لتنظيف أروقتها من الفاسدين وسُرَّاق المال العام والاضطلاع بمهمَّاتها التي كفلتها القوانين النافذة، مُنبّهاً إلى أنَّ الهيئة تُحكِّمُ المعايير المهنيَّة في عملها، لا سيما في التحقيق في قضايا الفساد،" لافتاً إلى "أنَّها تساعد تلك الدوائر في التخلُّص من العناصر السيّئة التي تعرقل عمل تلك الدوائر وتُدنِّسُ الوظيفة العامة، وليس التشهير بها والانتقاص من مُنتسبيها كما يظنُّ خطاً بعض المسؤولين المحليّين في هذه المحافظة أو تلك".

وحذَّر "كلَّ من تُسوِّلُ له نفسه العبث بمُقدّرات الدولة وابتزاز المُواطنين ومساومتهم بأنَّ إجراءات الهيئة - التي يعمل مُحققوها تحت إشراف القضاء - ستلاحقهم إلى أن ينالوا عقابهم وجزاءهم العادل والزجّ بهم خلف قضبان العدالة،" مُنوّهاً "بالتنوُّع القومي في المُحافظة الذي عدَّه من مُقوّمات نجاح برامج برامج الدولة وسياساتها التي ينبغي للجميع الإسهام فيها والحرص على تحقيقها".

وتمَّ خلال الاجتماع طرح بعض الرؤى والمُقترحات والمُداخلات؛ لتيسير عمل مكتب تحقيق الهيئة أثناء التحقيق في قضايا الفساد، والحث على تكاتف جهود جميع الدوائر في التصدّي للفاسدين ونبذهم، والتأكيد على سرعة إنجاز التحقيق الإداري، ومتابعة عمل الممثلين القانونيِّين، وعدم محاولة عرقلة إجراءات قضاة التحقيق أو محققي الهيئة.

وتخلَّلت جولة رئيس النزاهة في محافظة كركوك زيارة محكمة استئناف كركوك واللقاء برئيسها القاضي (قاسم محمد)، والتباحث في تسريع آليات حسم القضايا وضرورة توفير الأدلة ليستطيع القضاء إصدار القرارات المناسبة، فقد وصف حنون القضاء بأنَّه عمود ومرتكز في بناء الدولة وأساس النظام البرلمانيّ والنيابيّ وحامي الدستور والضامن للحقوق والحريَّات، فيما نوَّه رئيس المحكمة بالتعاون الكبير بين القضاة ومكتب تحقيق كركوك".

وأشار إلى، أنَّ "القضاء ينظر في القضايا بوجود الدليل دون النظر إلى انتماء المُتَّهم أو قوميَّته، واصفاً القضاء والنزاهة من الجهات القلائل التي حافظت على استقلاليتها وحياديَّتها، ونأت بنفسها عن المُؤثّرات غير الموضوعيَّة".



