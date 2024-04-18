2024-04-18 19:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، تحييد 748 عنصراً بحزب العمّال الكوردستاني والأحزاب الأخرى المعارضة لتركيا، منذ مطلع العام 2024 الحالي.

وذكرت الوزارة، في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "تركيا حيدت 75 عنصرا بحزب العمّال الكوردستاني والأحزاب المعارضة الأخرى خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك أولئك الذين يختبئون عبر الحدود في شمال العراق وسوريا".

ونقل البيان، عن المتحدث باسم الوزارة، زكي أكتورك، قوله إن "أحد عناصر حزب العمال الكوردستاني الذي هرب من الملاجئ في إقليم كوردستان العراق، استسلم في مركز (هابور) الحدودي".

وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" لتعني أن الإرهابيين المعنيين قد استسلموا أو قتلوا أو أسروا.

ومنذ عام 2016، أطلقت أنقرة أربع عمليات على حدودها مع العراق وسوريا، لمنع عناصر حزب العمال والأحزاب الكوردية المعارضة الأخرى، من تشكيل أي مخاطر بحسب السلطات التركية، وهي درع الفرات (2016) وغصن الزيتون (2018) ونبع السلام (2019)، والمخلب القفل (2022).