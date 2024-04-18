بتهمة الاضرار بالمال العام.. الحكم سنة بحق 4 مهندسين في الناصرية

2024-04-18 19:18:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بان محكمة جنح النزاهة اصدرت احكام قضائية بحق 4 مهندسين يعملون في مشاريع المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " محكمة جنح النزاهة اصدرت احكام قضائية بحق 4 مهندسين بالحبس سنة واحدة لكل منهم، نتيجة تسببهم بالضرر الجسيم للمال العام اثناء مراقبة المشاريع المكلفين بمتابعتها في وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان " القرار صدر استناداً لاحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".