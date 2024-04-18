2024-04-18 19:24:07 - المصدر: منصة إيشان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس أمام جلسة لمجلس الأمن من أن الشرق الأوسط بات “على حافة الهاوية”، مشيراً إلى أن أي خطأ يمكن أن يؤدي إلى صراع إقليمي واسع النطاق. ونقلت الأمم المتحدة عبر حسابها على منصة (إكس) عن غوتيريش القول: “أي حالة سوء تقدير واحدة، أو سوء تواصل واحدة، أو […]

ظهرت المقالة أمين عام الأمم المتحدة محذراً مجلس الأمن: الشرق الأوسط على حافة الهاوية أولاً على Eishan.