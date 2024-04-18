مع قرب تفعيل النقل العام.. ذي قار بحاجة الى 600 سائق حافلة

2024-04-18 20:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الحكومة المحلية في ذي قار، اليوم الخميس، (18 نيسان 2024)، عن حاجة المحافظة لمئات من السائقين في شركة النقل العام.

وذكر بيان لمجلس محافظة ذي قار، تلقته "بغداد اليوم"، ان المجلس "عقد جلسته الاعتيادية الـ12 برئاسة رئيس المجلس عبدالباقي العمري وبحضور وزير النقل رزاق محيبس والمحافظ مرتضى الإبراهيمي".

وأشار البيان الى، ان "المحافظة لديها 120 سائق في شركة النقل وهي بحاجة 600 سائق عجلة لغرض انجاز أعمالها في المحافظة، وضرورة تزويدها بباصات نقل عامة تدخل الخدمة في الشوارع الجديدة المستحدثة في الناصرية ، من أجل حركة نقل جديدة تسهم في تخفيف حدة الازدحام المروري في المحافظة".

وأكد وزير النقل بحسب البيان، ان "فترة انقطاع مجالس المحافظات تركت فجوة كبيرة بين الشارع والحكومة الاتحادية، ونحن على ثقة بان المجلس الجديد سيعيد الثقة مع الشارع، رغم وجود بعض التحديات ولكن يمكن تذليلها وتجاوزها بتكاتف الجميع".

ودعا، إلى "العمل بروح الفريق الواحد وبناء جسور الثقة بين الجميع، وخدمة أهل ذي قار بجميع اطيافها من خلال التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووجود مجالس المحافظات هي ضرورة قانونية ودستورية".

ولفت محيبس الى انه "وبخصوص مطار الناصرية الدولي، فقد تم تشكيل ورشة عمل برئاسته، لإنجازه بأسرع وقت ممكن خلال الفترة القليلة المقبلة" مشيرا الى "فتح 42 خط نقل، منها 23 خط نقل عام في العاصمة بغداد والبقية موزعة في المحافظات".

وأضاف "لدينا 600 باص، 300 منها ذات طابقين ومثلهم بطابق واحد، وان محافظة لديها 120 سائق في شركة النقل وهي بحاجة 600 سائق عجلة لغرض انجاز أعمالها في المحافظة".

ولفت الى المداخلات المشتركة بين رئيس محافظة ذي قار والأعضاء ووزير النقل والمحافظ نوهت الى "السعي لإكمال موضوع التكسي النهاري في مدينة الناصرية ومناطق الأهوار، ومتابعة إنجاز احالته على المستثمرين".

وتابع ان "المَرَائِب الداخلية في مركز المحافظة والاقضية والنواحي متهالكة وندعو لإنشاء مرائب داخلية تدار بطريقة مشتركة مع مستثمرين، على ان تخصص الدولة متمثلة بوزارة النقل عجلات نقل بتسعيرة خاصة لطلبة الجامعات الحكومية".

وأضاف "تم ادراج إعادة تأهيل مَرَائِب داخلية من جديد في 5 محافظات منها ذي قار، حيث تم شمول المحافظة بمرائبي الدواية والنصر شمال ذي قار والدعوة لاتخاذ إجراءات صارمة بحق الموظفين الذين ينافسون سواق التكسي من الكسبة البسطاء، حيث طالب وزير النقل تزويد الوزارة باسماء الموظفين لغرض مطابقة البيانات الموجودة لديهم بهذا الشأن".

كما دعا المجتمعون الى "الاستغناء عن فكرة المرائب الداخلية واستحداث مشروع المترو الذي يربط مركز المحافظ بالاقضية والنواحي، وتزويد المحافظة بباصات نقل عامة تدخل الخدمة في الشوارع الجديدة المستحدثة في الناصرية ، من أجل حركة نقل جديدة تسهم في تخفيف حدة الازدحام المروري في المحافظة".