التجارة تعلن توزيع أولى دفعات مستحقات الفلاحين للموسم الحالي

2024-04-18 20:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، اليوم الخميس، توزيع أولى دفعات مستحقات الفلاحين للموسم الحالي.وقال مدير عام الشركة حيدر نوري الكرعاوي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة تسلمت مبلغ (500) مليار دينار كدفعة أولى من وزارة المالية لتسديد مستحقات الفلاحين للموسم التسويقي 2024"، مبينا، أن "المبالغ المالية تم توزيعها على المحافظات التي قامت باستلام المحاصيل".وأضاف، أن "هذا النجاح جاء بالدعم الكبير من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أكد على ضرورة تسديد كافة المبالغ والمستحقات المالية للفلاحين والمزارعين خلال مدة أقصاها (72) ساعة من استلام المحصول، وكذلك للمتابعة الحثيثة لوزير التجارة أثير الغريري بالتنسيق مع وزيرة المالية، والذي أوعز بدوره على ضرورة إنجاز متعلقات المسوقين بالسرعة الممكنة".يذكر أن موسم التسويق ( موسم البركة والإبداع) انطلق قبل أيام في عدة محافظات في وسط وجنوب العراق.