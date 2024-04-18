2024-04-18 20:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ردَّ مدافع برشلونة رونالد أراوخو على انتقادات زميله الألماني إلكاي غوندوغان، بعد حصوله على "الكارت الاحمر"، في مباراة فريقه مع باريس سان جيرمان.

وكان أراوخو قد طلب من جماهير برشلونة "مسامحته" بعد طرده بعد أقل من نصف ساعة من مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء.

وكانت "البطاقة الحمراء" نقطة تحول في المباراة، حيث كان برشلونة متقدمًا 1/0 علمًا بأنه عاد بالفوز 3/2 خارج ملعبه.

واستغل لاعبو باريس سان جيرمان النقص العددي للاعبي برشلونة وسجلوا 4 أهداف ليتأهل النادي الفرنسي إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 6/4.

وبعد المباراة مباشرة، انتقد غوندوغان زميله أراوخو خلال مقابلة مع شبكة "CBS Sports"، ولم يذكر غوندوغان اسم قلب الدفاع بالاسم، لكن كان الأمر واضحًا أنه يقصد أراوخو.

وقال غوندوغان عن برادلي باركولا الذي تعرض للعرقلة من أراوخو: "لا أعرف حتى إذا كان قادرًا على الوصول إلى الكرة".

وأضاف لاعب الوسط الألماني: "لكن امنحه الفرصة، دعْ حارس مرمانا ينقذنا، أو حتى تهتز شباكنا بهدف لأن عرقلة لاعب واحد، والحصول على بطاقة حمراء في وقت مبكر جدًا، يقتلان المباراة".

ردَّ أراوخو ورد أراوخو، البالغ من العمر 25 عامًا، على تصريحات غوندوغان وقال: "أفضّل الاحتفاظ بما أفكر فيه بشأن تصريحات غوندوغان لنفسي، لدي قواعد وقيم يجب احترامها".